التقى وزير الدولة لشؤون النازحين والمهجرين ” يوسف جلاله”، أمس الثلاثاء عميد بلدية حي الأندلس،” محمد الفطيسي”، الذي استعرض أمام الوزير الصعوبات التي تعيق عملها لتقديم خدماتها للنازحين ضيوف البلدية.

وأكد جلالة”، على ضرورة العمل لتوفير احتياجاتهم، موضحا بأن اللجنة الوزارية المشكلة من المجلس الرئاسي تجتمع بشكل دوري لاتخاذ التدابير اللازمة لحلحة المشاكل والصعوبات التي تواجهها البلديات التي يوجد بها نازحين.

كما أكد على ضرورة تكاثف جهود كل مؤسسات الدولة لتذليل الصعوبات التي تواجهها البلديات في ظل الظروف التي تعيشها العاصمة طرابلس.

The post وزير شؤون النازحين والمهجرين يلتقي عميد بلدية حي الأندلس appeared first on صحيفة المتوسط.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة المتوسط الليبية