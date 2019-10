المتوسط:

أفاد المكتب الإعلامي لجهاز تنفيذ و إدارة مشروع النهر الصناعي، بأنه تمَّ الانتهاء من أعمال الصيانة بمحطة التدفق الشويرف.

وأشار المكتب الإعلامي لجهاز التنفيذ، إلى أنه تمَّ تشغيل محطة الضخ حاليًا الرابطة لتغدية مدن الجبل.

