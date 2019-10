تعاون مشترك بين شركة الخليج العربي للنفط وبلدية بنغازي

المتوسط:

بحث مسؤولون ببلدية بنغازي أوجه التعاون المشترك بين شركة الخليج العربي للنفط والبلدية.

وناقش دولته خلال اجتماع عقده مع رئيس المجلس التسييري لبلدية بنغازي المهندس صقر بوجواري، ورئيس لجنة إدارة شركة الخليج محمد بالقاسم بن شتوان ومسنق المعلومات بشركة الخليج رفعت محمد، آليات هذا التعاون بما يخدم البلدية.

وتطرق الاجتماع إلى كافة أوجه التعاون الممكنة بين شركة الخليج ومساهمتها في المشاريع التي تنفذ في بلدية بنغازي وكيفية الاستفادة من الخبرات في الشركة في جميع القطاعات الخدمية في البلدية.

كما ناقش الاجتماع آليات إشراك شركة الخليج في مشاريع إعادة اعمار المدينة بعد ويلات الحرب على الإرهاب.

وخلص الاجتماع إلى الاتفاق على التعاون بين الشركة والبلدية، بينما أعلنت الشركة أنها ستقوم بالعديد من المشروعات لصالح بلدية طبرق أيضا.

