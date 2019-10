تفاصيل اجتماع «الليبية للإغاثة» مع «بلدي الجفرة»

المتوسط:

أفاد المكتب الإعلامي للمجلس البلدي الجفرة، بأنه عقد اجتماعا موسعا ضم عميد وأعضاء المجلس البلدي الجفرة، وإدارة الفروع بالهيئة العامة للإغاثة والمساعدات الإنسانية، ومسؤول الشؤون الاجتماعية بالجفرة ورئيس وأعضاء الهيئة الليبية للإغاثة بالمنطقة الجنوبية.

وتناول الاجتماع متابعة الدور والمسؤوليات التي تقوم بها الهيئة الليبية في الوقت الراهن، خاصة في مناطق الجنوب الليبي، والمتمثلة في إعداد البيانات وحصر الأسر النازحة، وتقديم المساعدات الإنسانية لها.

وكانت بلدية الجفرة استقبلت الأسر النازحة من مدينة مرزق، وتم تقديم المساعدات لها.

