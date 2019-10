«عقوب»: ملف علاج جرحى الجيش بالخارج اختصاص أصيل للقوات المسلحة

المتوسط:

نفي وزير الصحة في الحكومة الليبية المؤقتة الدكتور، سعد عقوب، في تعميم موجه لكافة مديري المستشفيات العامة والتعليمية والقروية وإدارات الخدمات الصحية بالبلديات والأجهزة التابعة للقطاع تكليف مندوبين للجان الجرحى في بعض البلديات .

وأكد وزير الصحة، أن ملف علاج جرحي الجيش الليبي بالخارج اختصاص اصيل للقوات المسلحة العربية الليبية و وزارة الصحة تقوم بالتنسيق معهم بشكل دائم في توفير الخدمات العلاجية والاسعافية وفق لاستراتيجية وزارة الصحة عام 2019 في توطين العلاج بالداخل وتقريب الخدمة.

وحمل عقوب، المسؤولية القانونية لأي شخص يقوم بإنهاء اجراءات تتعلق بهذا الشأن باسم وزارة الصحة، مشيرا إلى في حالة ثبوت ذلك سيتم إحالتهم الي الجهات الضبطية والقضائية.

