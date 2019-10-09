الليبية لحقوق الإنسان تبدي قلقها إزاء التلوث البيئي المتعمد في تاورغاء

قالت المنظمة الليبية لحقوق الإنسان، إنها تتابع بقلق بالغ ما تتعرض له البيئة الطبيعية في مدينة تاورغاء، من خلال إفراغ حمولة سيارات الصرف الصحي القادمة من مدينة مصراتة في تاورغاء.

وأضافت المنظمة، أن هذه الأفعال ترتكب أمام أنظار كل الأجهزة الأمنية، واللجان المشكلة بشأن عودة سكان مدينة تاورغاء إلى ديارهم بعد سبع سنوات من التهجير، وأمام أنظار اللجنة، ورئيس المجلس البلدي تاورغاء، وكل المارة عبر الطريق الساحلي.

المنظمة أشارت إلى أن هذا الفعل يعد انتهاكا صارخا لحقوق الإنسان، ويعرض حياة المدنيين للخطر، مؤكدة تعرض الكثيرين من الأطفال لأمراض جلدية خطيرة.

هذا وناشدت المنظمة الجهات المسؤولة في مصراتة، والمجلس الرئاسي، وبعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، والمركز الوطني لمكافحة الأمراض، أن تتخذ الإجراءات العملية لإنهاء هذه الجريمة المرتكبة ضد أهالي تاورغاء، والتي تمس الحياة والصحة العامة.

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