المتوسط:

نظمت وزارة الداخلية بحكومة الوفاق الوطني، يوم الشرطة الليبية والذي يصادف الثامن من شهر أكتوبر من كل عام وذلك بإقامة احتفالية بهذه المناسبة بميدان الشهداء بطرابلس حضرها وزير الداخلية المفوض فتحي باشاغا ووكيل الوزارة عميد خالد مازن ورؤساء المصالح والأجهزة وعدد مدراء الأمن بالمناطق ومدراء الإدارات ورؤساء الأقسام بالوزارة ولفيف من ضباط وضباط صف وزارة الداخلية وعدد من متقاعدي الشرطة، ومنتسبي وزارة الداخلية، وعدد من مندوبي مؤسسات المجتمع المدني، ومندوبي وسائل الإعلام المرئية والمسموعة والمقرؤة لتغطية فعاليات هذه الاحتفالية الغير مسبوقة.

ووضع وزير الداخلية المفوض إكليلا من الزهور وقراءة سورة الفاتحة على النصب التذكاري لشهداء العشرون من فبراير.

وأكد وكيل وزارة الداخلية العميد خالد مازن، أن احتفال أفراد الشرطة الليبية بعيدهم اليوم هو تتويج لخمسة وخمسون عاما من العمل الدؤوب والذي يصادف الثامن من شهر أكتوبر من كل عام .

The post «الشرطة الليبية» تنظم عرضا عسكريا احتفالا بالذكرى الـ 55 appeared first on صحيفة المتوسط.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة المتوسط الليبية