اجتماع في الكفرة لمتابعة خطوات حل أزمة الوقود في المدينة 

التقى مدير أمن الكفرة، العقيد خالد حيار، برئيس وأعضاء مجلس الحكماء والشورى، وأعضاء لجنة الأزمة في المنطقة، لاستعراض أهم الخطوات التي قامت بها مديرية الأمن لحل أزمة الوقود، ومتابعة نتائج الاجتماع الذي عقد قبل أسبوعين في مدينة بنغازي، لتخصيص مليوني لتر من البنزين شهريا لمدينة الكفرة.

كما استعرض المجتمعون أبرز الجهود من الناحية الأمنية بالمدينة بشكل عام، وما يمكن لمجلس الحكماء القيام به من الناحية الاجتماعية، لمساعدة رجال الأمن في تأدية عملهم، إضافة إلى مناقشة أهمية تركيب كاميرات مراقبة في عدة مواقع مهمة بالمدينة.

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