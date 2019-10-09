مسؤول بمطار بنينا الدولي : حركة الملاحة الجوية ستعود إلى طبيعتها خلال ساعات

أخبار ليبيا 24 – خاص

أكد مدير مكتب الشؤون الإدارية والمالية في إدارة مطار بنينا الدولي أسامة الفرجاني إغلاق المطار بشكل مؤقت، بسبب وجود تصدع بمهبط الطائرات الرئيسي و الذي يشكل خطورة بالغة على أمن و سلامة المسافرين و الطائرات .

الفرجاني أوضح – في تصريح خاص لأخبار ليبيا 24 – أن سبب التصدع هو تقادم المهبط أساسًا ثم تأثره بالقصف المتواصل خلال الأعوام الماضية وزد على ذلك العوامل الجوية المختلفة .

ونفي مدير مكتب الشؤون الإدارية والمالية في المطار الأخبار المتداولة على إقفال المطار، بخلاف ماذكر .

وقال إنه جاري العمل حاليًا على الصيانة عبر الشركة المكلفة من القيادة العامة للقوات المسلحة، مؤكدًا أن حركة الملاحة الجوية ستعود إلى طبيعتها خلال ساعات بعون الله بالتنسيق مع مصلحة الطيران المدني .

وتابع أن الرحلات ستنطلق فور أعادة فتح المطار حسب الشركات، وعلى المسافرين التواصل مع شركات النقل لمعرفة مواعيد رحلاتهم الفائتة .

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