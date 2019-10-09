إخماد حريق بغابة “أبو رباطة” في شحات

تمكنت عناصر الدفاع المدني بمدينة شحات مساء اليوم، بمساعدة بعض المواطنين، من إخماد حريق اندلع بالغابة الواقعة في منطقة “أبو رباطة” بمدينة شحات.

وأكد عناصر الدفاع المدني شحات، أن حريقًا شبَّ بالأشجار الواقعة في وسط الغابة، حيث منع عناصر الدفاع من تمددها نحو الأشجار المحيطة بالمزارع، والتمدد نحو الطريق الرئيسي الواصل بين مدينتي شحات وسوسة.

ويشتكي عناصر الدفاع المدني شحات من انعدام الإمكانات والتجهيزات لمواجهة مثل هذه النيران، مناشدين مؤسسات الدولة بدعمهم ومساندتهم، وحسب ما أفاد مسؤولو الدفاع المدني شحات أن السيارات الخاصة التي يستعملونها لإطفاء النيران والحرائق لم تجدد منذ 2011 مع صيانتها لعدة مرات.

ورغم تشكيل المجلس البلدي شحات غرفة طوارئ للكوارث منذ العام الماضي، إلا أن الأجهزة الرسمية عاجزة عن مواجهة النيران التي تلتهم المواقع الأثرية والغابات في مدينة شحات سنويًّا، وسط غموض وراء أسباب اندلاعها.

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