تشكيل قوة ضاربة لتنفيذ أوامر الضبط والإحضار ومداهمة أوكار الجريمة ببنغازي

أخبار ليبيا 24 – خاص

عقد مدير أمن بنغازي عميد عادل عبد العزيز اجتماع أمني موسع بمقر قسم شرطة النجـدة مع رؤساء الأقسام لمتابعة النتائج التي حققتها الخطة الأمنية بالمدينة.

وتأتي الاجتماع الذي عقد صباح اليوم الأربعاء لمتابعة سير العملية الأمنية وخطة تأمين المدينة التي تم إطلاقها لضبط الشارع العام أمنياً ومرورياً.

واتفق المجتمعون على العديد من النقاط والقرارات خلال الاجتماع منها إعادة توزيع دوريات الثبوت والانتشار الأمني في المفترقات والمناطق لتفادي بعض الخروقات ورفع المستوى الأمني في بعضها وعلى رأسها مداخل المدينة والأهداف الحيوية والحساسة.

كم قرار المجتمعون تشكل قوة ضاربة من قسمي البحث الجنائي والنجدة قوامها 150 عضو تعنى بتنفيذ أوامر الضبط والإحضار وضرب أوكار الجريمة ومكافحة الجريمة وذلك من خلال الخطة الأمنية.

إضافة إلى التنسيق مع مراكز الشرطة لأعداد كشوفات بالمطلوبين والصادر في حقهم أوامر الضبط والإحضار لتنفيذها، ومتابعة رؤساء الأقسام والمراكز المشاركة بالخطة وحثهم على الالتزام بالتكليفات المناطة بهم من خلال الخطة حتى لا يحدث قصورا يعطل تنفيذ الخطة.

وشدد المجتمعون على ضرورة التنسيق مع المحامي العام لتكليف عضو نيابة عامة لمتابعة الأعمال الضبطية التي ستباشرها الخطة لمكافحة الجريمة وضرب أوكارها .

وضم الاجتماع كلا من مسـاعد الشؤون الإمنية عميد سعد الشامخ ، ورئيس قسم المعلومات والتوثيق عقيد خالد حيدر ، ورئيس قسم المرور والتراخيص عقيد وليد البرعصي ، ورئيس وحدة حركة السير بقسم المرور عقيد محمد الشاعري ،ومُشرف عام الخطة الأمنية عقيد رمضان المقصبي، ورئيس قسم شرطة النجـدة مُقدم جمال العمامي ، ورئيس قسم البحث الجنائي مقدم أشرف الفايدي.

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