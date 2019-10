خطة أمنية جديدة في تازربو

المتوسط:

قامت مديرية أمن تازربو، بعقد اجتماع لمناقشة الخطة الأمنية، وذلك بناء على تعليمات مدير الأمن بالمديرية.

وخلال الاجتماع، تم تكليف الرائد فرحات فرج، مساعدا للشؤون العامة بالمديرية، كما تمت مناقشة الخطة الأمنية المعدة سلفا، وإمكانية تطبيقها على أرض الواقع.

وناقش مساعد الشؤون العامة مع رؤساء الأقسام ورئيس المركز، موضوعات تتعلق بسير العمل في كل قسم، مشيرا إلى ضرورة إنهاء إجراءات أفراد المديرية من ضباط الصف والأفراد، أصحاب المؤهلات العلمية، للاستفادة منهم في تطوير العمل الأمني بالمديرية.

