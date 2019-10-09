قوة الردع تقتحم مقهى في حي الأندلس بطرابلس بداعي الاختلاط

اقتحم مسلحون تابعون لـ “قوة الردع” التابعة لحكومة الوفاق، الخميس، مقهى “إلينور” في حي الأندلس بالعاصمة طرابلس بحجة الاختلاط، بحسب شهود عيان.



وروت مصادر نقلا عن شهود عيان، أن المسلحين بعد دخول المقهى، بدأوا في استجواب الرجال المتواجدين، حول علاقة كل شخص بالسيدة التي تجلس معه، وعن صلته بها.



وتابعت المصادر: “بعد الاستجواب أُجبر الجميع على ركوب سيارات قوة الردع وتم التحقيق معهم”.



وأضافت: “هدد المسلحون مالكي مقهى آخر في حي الأندلس، وطلبوا منهم إغلاق القسم النسائي”





يمكن قراءة الخبر من المصدر من هنا