التعليم تعلن مواعيد انطلاق الدراسة والامتحانات لطلبة التعليم الأساسي والثانوي

أصدر وزير التعليم بحكومة الوفاق، قرارا حدد فيه مواعيد انطلاق الدراسة والامتحانات لطلبة الشهادات العامة بمرحلتي التعليم الأساسي والثانوي للعام الدراسي 2019 /2020.

وتبدأ الدراسة وفق القرار، يوم 13 أكتوبر الحالي لمرحلة التعليم الأساسي ويوم 20 من الشهر نفسه لمرحلة التعليم الثانوي.

وستكون امتحانات الفترة الأولي لطلبة الشهادات العامة لمرحلتي التعليم الأساسي والثانوني، من يوم 26 يناير 2020 إلي 6 فبراير من العام نفسه.

ووفقا للقرار ستكون عطلة نصف السنة الدراسية من 9 فبراير المقبل إلي 20 من الشهر نفسه.

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وتبدأ امتحانات الفترة الثانية لطلبة الشهادات العامة لمرحلتي التعليم الأساسي والثانوي في 19 أبريل المقبل، وتنتهي في 30 من الشهر نفسه.

وستكون امتحانات الدور الأول لنهاية العام الدراسي في شهادة إتمام مرحلة التعليم الأساسي من 21 يونيو حتي 2 يوليو 2020، فيما ستكون امتحانات الدور الثاني في 9 أغسطس وتنتهي 20 من نفس الشهر.

وتبدأ امتحانات الدور الأول لامتحانات نهاية العام الدراسي لشهادة إتمام مرحلة التعليم الثانوي، من 5 حتي 16 يوليو المقبل، وامتحانات الدور الثاني من 9 وحتي 20 أغسطس 2020، فيما ستكون عطلة المعلمين من 3 حتي 31 أغسطس 2020.

وستكون بداية العام الدراسي لجميع مراحل التعليم الأساسي والثانوي 2020/2021، يوم 6 سبتمبر 2020.

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