الناطق باسم الجيش الوطني اللواء أحمد المسماري: – تركيا تقوم بغزو في سوريا وتقتحم أراضي عربية – أردوغان قد يرسل الإرهابيين إلى ليبيا عبر الموانئ والمطارات

