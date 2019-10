المتوسط:

تم اليوم دخول محطة 11/30 ك. ف (الإذاعة) بمنطقة الليتيم بصبراتة للشبكة العامة للكهرباء بعد تزويدها بخلايا ومعدات جديدة بالكامل ومحول إضافي بقدرة 20000 ك.ف إثر تعرضها للسرقة والنهب والعبث خلال فترة سابقة.

وجرى شحنها هذا الصباح بعد الانتهاء من الاختبارات التشغيلية الأولية التي أجريت سابقا والتقيد بما جاء في ملاحظات لجنة الإشراف والمتابعة.

