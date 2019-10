المتوسط:

أفاد المكتب الإعلامي لبلدية بنغازي، بأنه أعمال النظافة العامة في الشوارع مستمرة، حيث تم نقل المخلفات وبقايا الأشجار والأثاث والأحشاب والأكشاك من شارع جمال عبدالناصر ومنطقة البركة أمام نادي النصر الرياضي من قبل شركة أعمال الطرق والمرافق والنظافة العامة.

