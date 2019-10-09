المسماري يفند مزاعم قوات الوفاق حول إسقاط طائرة للجيش

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فند الناطق باسم القيادة العامة للجيش الوطني المزاعم التي أوردتها وسائل إعلام موالية لقوات الوفاق بشأن إسقاط طائرة حربية للجيش اليوم الأربعاء.

وقال اللواء أحمد المسماري في مؤتمر صحفي عقد في بنغازي “إن مقاتلات سلاح الجو الليبي لم يصيبها أي شيء”، مشيرًا إلى أن ما تناقلته القنوات الموالية لحكومة الوفاق هو محاولة لإيهام الناس والكذب عليهم.

وأكد المسماري، أن نفس الطائرة التي زعمت قوات الوفاق إسقاطها قامت بأربع طلعات جوية قتالية عقب المزاعم بإسقاطها.

في المقابل، أكد المسماري أن دفاعات الجيش الوطني أسقطت طائرة كانت تقوم بتصوير تحركات الجيش في العزيزية. وأضاف، المسماري، أن “مرحلة الحسم ما هي إلا مسألة وقت فقط”.

وتابع المسماري أن سلاح الجو الليبي نفذ عدة ضربات ناجحة واستهدف فيها عدة مواقع تتمركز فيها قوات الوفاق في محاور جنوب العاصمة طرابلس.

وقال المسماري إن كل محاور القتال تشهد اشتباكات قوية وعنيفة خاصة في محور العزيزية، مؤكدًا أن الجيش الوطني يقاتل من أجل استقرار الوطن ومن أجل تأمين مستقبل أبنائه.

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