مصدر: مقتل 5 من قوات “لواء الصمود” باشتباكات طرابلس -اسماء

أكد الإعلامي التابع لقوات “بركان الغضب”، جلال ابن ال القبي، سقوط 5 من قوات الوفاق في معارك اليوم المشتعلة في محاور جنوب العاصمة طرابلس.

وأشار “القبي” في تدوينة على صفحتها الرسمية بموقع فيسبوك “إلى انتمائهم لمدينة مصراتة، وينتمون لـ“لواء الصمود” بقيادة اللواء صلاح بادي المطلوب دولياً.

ونعى “القبي” “أبناء الصمود” و”أبطال البركان” مقتل كل من: هشام عبجة، محمد الصول، ابراهيم أبوشيبة، محمد الرعيض وخالد مادي، دون الإشارة إلى المحور الذي قتلوا فيه.

وشهدت محاور خلة الفرجان وعين زارة بجنوب طرابلس، اليوم الأربعاء، مواجهات عنيفة بين “القوات المسلحة” وقوات “الردع” التي يقودها الشيخ “عبدالرؤوف كاره”، ما أدى إلى تدمير 4 سيارات مسلحة تابعة للردع وتراجعهم من نقاط تمركزهم السابقة من عين زارة وخلة الفرجان.

وشهدت محاور الاشتباكات جنوبي العاصمة طرابلس ومنطقة العزيزية، اشتباكات عنيفة منذ أيام بين قوات الجيش الوطني وقوات حكومة الوفاق.

وتستمر هذه المواجهات للشهر السابع على التوالي منذ اعلان الجيش الوطني اطلاق عملية عسكرية للسيطرة على العاصمة طرابلس وتخليصها من الجماعات المسلحة والمتطرفة حسب ما أعلن عنه.

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