الدرسي: دول معروفة بتحالفها مع إيران هي من تدعم “الرئاسي”

طرابلس-العنوان

قال عضو مجلس النواب إبراهيم الدرسي، أن الدعوة للتدخل الإيراني في ليبيا تُمثل دعوة يائسة بعد هزيمة الميليشيات المسلحة في طرابلس.

الدرسي أكد في تصريحات لصحيفة “الاتحاد” اليوم الأربعاء، أن من يدعم المجلس الرئاسي دول معلومة ومعروفة ولها تحالفات مع إيران، مشيراً إلى أن هذه الدول لا تخفي دعمها للجماعات الإرهابية كجماعة الإخوان المسلمين.

وأشار عضو مجلس النواب إلى أن رئيس مجلس الدولة السابق عبدالرحمن السويحلي أراد تطبيق التدخل الإيراني في دعم الجماعات المسلحة في المشرق العربي على غرار الحوثيين في اليمن وميليشيات “حزب الله” في لبنان والعراق وسوريا، لافتاً إلى أن هذا جهل بأهمية وخطورة ما يجري في المنطقة وهو ما ينم عن “غباء سياسي”.

وقال بشير السويحلي نجل رئيس المجلس الاستشاري السابق عبدالرحمن السويحلي أنه يجب تعزيز التعاون بين حكومة الوفاق ومن وصفهم بالحلفاء الدوليين ومنهم إيران لدعم قواتهم.

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