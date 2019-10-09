ستيفاني ويليامز تجتمع مع وزير العدل المفوض بحكومة الوفاق

اجتمعت نائبة الممثل الخاص للأمين العام للأمم المتحدة، ستيفاني ويليامز مع وزير العدل الفوض بحكومة الوفاق محمد عبد الواحد.

وقالت البعثة الأممية عبر صفحتها بـ«فيسبوك»، الأربعاء، إن ويليامز وعبد الواحد «ناقشا ملف حقوق الإنسان والانتهاكات التي تحدث أثناء العمليات القتالية جنوب طرابلس».

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ولفتت البعثة الأممية إلى أن ويليامز «تعهدت بدعم البعثة للجنة حقوق الإنسان في الوزارة ورفع قدراتها، خاصة في مجال رصد انتهاكات حقوق الإنسان».

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