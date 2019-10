«المؤقتة» تُناقش مشروع خط مياه النهر الصناعي «أجدابيا- طبرق»

المتوسط:

بحثت الحكومة المؤقتة مشروع خط مياه النهر الصناعي “اجدابيا – طبرق”.

وناقش الاجتماع الذي عقد بديوان مجلس الوزراء في مدينة بنغازي وحضره رئيس اللجنة الادارية لجهاز تنفيذ وإدارة مشروع النهر الصناعي المهندس ناصر بوبطينة والمهندس عبد الله بن ادريس عضو اللجنة الإدارية والمهندس علي الطياش مدير وصلة اجدابيا – طبرق والطاهرمحمد الطاهر مدير المكتب الخاص لرئيس مجلس الوزراء الطاهر محمد الطاهر، آليات البدء في تنفيذ المشروع.

وبحث الاجتماع المشاكل والعراقيل التي تواجه جهاز النهر الصناعي، خاصة فيما يتعلق بالأمور المالية، وكيفية حلحلتها، ووضع الحل الجذري والمناسب لها.

وتطرق الاجتماع للقرار الصادر عن مجلس الوزراء بشأن إعداد التصاميم لنقل المياه من أجدابيا إلى طبرق.

وأكد على ضرورة التعاقد الفعلي بعد إعداد هذه التصاميم والدراسات بما يكفل ضخ المياه على طول الخط من أجدابيا وصولاً إلى طبرق.

