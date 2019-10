المتوسط:

قال عضو مجلس النواب، مصباح دومة، إن المرور إلى الحلول السياسية أمر غير ممكن قبل حسم مصير الجماعات المسلحة الداعمة لحكومة الوفاق، ورئيسها فائز السراج.

وأشار دومة، إلى أن تلك الجماعات المسلحة تسيطر على العاصمة طرابلس بقوة السلاح.

وتوقع عضو مجلس النواب، فشل مؤتمر برلين إذا كانت الجماعات المسلحة ضمن أجندته.

The post لهذا السبب.. برلماني يتوقع فشل مؤتمر برلين appeared first on صحيفة المتوسط.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة المتوسط الليبية