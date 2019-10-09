مركز بنغازي الطبي يحّذر من صفحة مزورة تحمل اسمه تنشر أخبارًا مضللة

أخبار ليبيا24

نفى المكتب الإعلامي لمركز بنغازي الطبي صحة الأنباء حول اعتداء رجل أمن على إحدى الطبيبات داخل المركز، مؤكدًا أن إلى الحساب الذي نشر النبأ “مزور” ويحمل نفس اسم حسابهم الرسمي.

وجدد المركز تحذّيره من “الصفحة المزورة” التي تنتحل صفة المركز على موقع “فيسبوك”، مشيرًا إلى أن حسابهم الرسمي مميز بعدد كبير من المتابعين يفوق الـ100 ألف متابع.

وأكد المركز، أنه يسعى لإغلاق “الحساب المزور” التي أساء إلى المركز الطبي عن طريق نشر أخبار مضللة.

وفي السياق، أكد مدير المركز الإعلامي لمركز بنغازي الطبي، خليل قويدر، لأخبار ليبيا24 أن صورة السيدة التي نشرت رفقة النبأ المضلل عبر الصفحة المزورة تخص المستشارة إبريكة بالتمر ولا علاقة لها بالطبيبة.

وأعرب قويدر، عن تقديره العميق للمستشارة أبريكة بالتمر على تفهما وتقديرها تجاه ما نشر، متمنيًا لها دوام التوفيق.

واعتبر قويدر، أن الغرض من إنشاء صفحة مزورة للمركز الطبي على “فيسبوك” كيدي ويهدف إلى تشويه سمعة المركز الطبي.

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