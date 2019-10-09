البرلمان الموازي يطالب مجلس الأمن بحظر الطيران العسكري في ليبيا

أدان مجلس النواب الموازي، الأربعاء، القصف الجوي الذي وقع على نادي الفروسية بمنطقة جنزور بطرابلس، متهما الجيش الليبي.



وطالب أعضاء المجلس الموازي، في بيان نشروه عبر صفحتهم الرسمية على موقع “فيس بوك”، مجلس الأمن الدولي بفرضِ حظر للطيران العسكري فوق الأراضي الليبية، وأضاف البيان: “أن قصف نادي الفروسية يضع سمعة الأمم المتحدة ومجلس الأمن على المحك.



ووقع القصف، مساء الأحد الماضي، أصيب على إثره 6 أشخاص، اتهمت حكومة الوفاق سلاح جو الجيش الليبي بتنفيذه، فيما نفى الناطق باسم الجيش أحمد المسماري، أن يكون سلاح الجو نفذ أَي ضربات جوية في جنزور، مؤكدا أن القصف نفذته المجموعات المسلحة لإلصاق التهم بالجيش.

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