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البرلمان الموازي يطالب مجلس الأمن بحظر الطيران العسكري في ليبيا

تم النشر منذُ 56 دقيقة
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مصدر الخبر / بوابة افريقيا الاخبارية
بوابة افريقيا الاخبارية
مصدر الخبر / بوابة افريقيا الاخبارية

أدان مجلس النواب الموازي، الأربعاء، القصف الجوي الذي وقع على نادي الفروسية بمنطقة جنزور بطرابلس، متهما الجيش الليبي.
 
وطالب أعضاء المجلس الموازي، في بيان نشروه عبر صفحتهم الرسمية على موقع “فيس بوك”، مجلس الأمن الدولي بفرضِ حظر للطيران العسكري فوق الأراضي الليبية، وأضاف البيان: “أن قصف نادي الفروسية يضع سمعة الأمم المتحدة ومجلس الأمن على المحك.
 
ووقع القصف، مساء الأحد الماضي، أصيب على إثره 6 أشخاص، اتهمت حكومة الوفاق سلاح جو الجيش الليبي بتنفيذه، فيما نفى الناطق باسم الجيش أحمد المسماري، أن يكون سلاح الجو نفذ أَي ضربات جوية في جنزور، مؤكدا أن القصف نفذته المجموعات المسلحة لإلصاق التهم بالجيش.

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بوابة افريقيا الاخبارية

بوابة افريقيا الاخبارية

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تعليقات

  • مجلس الامن ياحمير اعطى ضوء اخضر للجيش الوطنى لسحق الارهابيين فى طرابلس عندما فشلت بربطانيا فى اصدار اى قرار ياحمار الفيتو جاهز من عدة دول كبرى ونرى الطيران الامريكى يقصف الدواعش فى مرزق دعما للجيش الوطنى انتهى الدرس يا اغبياء

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  • الصراخ على قدر الألم
    لاحظ أخي (شر البلية ما يضحك) من خلال تصريحاتهم وصراخهم وعويلهم تعرف أنهم في قمة الهزال والضعف والترنح
    ففي الوقت الذي يطالب الجيش الليبي في مجلس الأمن برفع التسليح عن الجيش الليبي ، هم يطالبون بمزيد من الحظر..!!
    ويلي!!
    ألا تتفق معي بأن مؤخراتهم تلطخت من القذف عليها بالصواريخ الطويلة من الطائرات؟ وأن المنتصر هو الجيش؟ وأنهم خسروا وخابوا؟
    هههههههههه

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