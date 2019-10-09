الكتيبة 155 تصد هجوما لـ”قوة الردع” وخبراء يوضحون سبب الهجوم

إندلعت مواجهات عنيفة في محاور خلة الفرجان وعين زارة بجنوب طرابلس، مساء يوم الأربعاء، بين قوات الجيش الوطني وقوات “الردع الخاصة” التابعة للوفاق والتي يقودها الشيخ “عبدالرؤوف كاره”.

وأشارت مصادر إلى أن قوات الكتيبة 155 تصدت لهجوم الردع، ما أدى إلى تدمير 4 آليات مسلحة للردع وانسحابهم وتراجعهم بعدد من نقاط تمركزهم السابقة من محاور عين زارة و خلة الفرجان.

ووفقاً لخبراء عسكريين، فإن محاولات قوة الردع تأتي كمحاولة من أجل تخفيف الضغط على محاور العزيزية والساعدية وأولاد تليس والتي شهدت تقدمات ملحوظة للقوات المسلحة، واستطاعت قوات “الكتيبة 155” التابعة للقوات المسلحة الرد على “قوة الردع” بقوة وتكبيدهم خسائر فادحة.

وكانت مصادر مطلعة أكدت أن سلاح الجو استهدف موقع قوات الوفاق بعدة غارات في تمركز ما يعرف بـ “السويحلي”، فيما نفذ غارات على تمركزات الوفاق في منطقة السواني جنوب طرابلس .

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