ربيعة أبوراس توجه رسالة لـ”الردع” بعد أنباء اقتحام مقاهي بـ”حي الاندلس”..والجهاز يرد

وجهت عضو مجلس النواب المقاطعة “ربيعة أبوراس” عن دائرة حي الأندلس، رسالة إلى قوة الردع الخاصة عقب أنباء عن قيام قواتها الأربعاء بمداهمات داخل حدود بلدية حي الاندلس لإحدى المقاهي بالمنطقة.

وقالت ربيعة أن هذه المداهمة تعدي على حريات الناس وحرمتها وتشويه سمعتها وتحريض الرأي العام على الفتيات ووصفهم بعديمات الأخلاق والتربية من خلال صفحات التواصل الاجتماعي والتباهي بهذا الفعل ينم عن جهل مدقع وترهيب المجتمع بحجة الحفاظ على الآداب العامة أمر مرفوض وغير مقبول.

وشددت أبوراس والتي تجري زيارة إلى تركيا ضمن وفد من البرلمان الموازي بطرابلس، بأنها لن تسمح بالتعدي على الأماكن العامة التي تتيح الفرصة للقاءات العامة بكل احترام وامام الجميع، منوهةً إلى أنها “لم تكن تتوقع هذا التصرف غير المقبول وغير المبرر من قوة الردع، ولم تتوقع منها أن تسبب للأسرة الليبية مشكلة اخلاقية تلاحق الفتيات وأسرتها وتشوه سمعتها، وأنهم ليسوا في عهد الجاهلية”.

بدوره، نفى الناطق باسم جهاز الردع لمكافحة الجريمة المنظمة والإرهاب (قوة الردع الخاصة)، أحمد بن سالم، قيام أفراد الجهاز بمداهمة أحد المقاهي بحي الأندلس في طرابلس ومطالبة مرتاديه من الجنسين بالاطلاع على صورة عقد الزواج، ردًّا على ما جرى تداوله عبر صفحات مواقع التواصل الاجتماعي.

وقال بن سالم في تصريحات اعلامية إن ما تردد في هذا الشأن “لا يمت للحقيقة بصلة، فالمقاهي العامة موجودة في كافة المدينة، وهي مختلطة وهذا طبيعي ولا يسيء للآداب العامة في شيء، ولكن ما استغربه هو الزج بجهاز الردع في هذه الأخبار العارية عن الصحة، والأغرب هو تناقل الأخبار وترويجها دون الرجوع إلى أي مصدر”.

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