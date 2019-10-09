على طريقة صليل الصوارم..نشيد يحفز بركان الغضب على الفتك باليابس والرطب -فيديو

بمفردات وكلمات تدعو قوات بركان الغضب على الحرق والدمار، ولحن يشبه إلى حد التطابق ألحان أناشيد تنظيم داعش الإرهابي والتنظيمات التابعة له، أنتجت قناة التناصح المملوكة لـ “سهيل” نجل المفتي المعزول الصادق الغرياني المقيم في تركيا أغنية إهداء لقوات حكومة الوفاق والمجموعات المنضوية تحتها.

جاء في كلمات النشيد: “اقصف يا بركان الغضب..أنزل من بركانك حمما وافتك باليابس والرطب…أوقد نارك لا تخمدها جند المتمرد كالحطب”.

قناة التناطح المقملة والمملوكة لولد المفتي أعدت نشيد لبركان الغضب بلحن داعشي قاعدي —-جائكم الدق يا قناة الإرهاب Posted by Al Arabi Aboubaker Musbah on Monday, October 7, 2019

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