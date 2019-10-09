“اللواء التاسع” يرسل تعزيزات ضخمة لقوات الجيش بمحاور طرابلس – صور

أكدت مصادر اعلامية قيام اللواء التاسع ترهونة، يوم الاربعاء، بإرسال تعزيزات عسكرية ضخمة إلى قوات الجيش في محاور القتال بجنوب العاصمة طرابلس.

وبحسب المصادر فقد قام “اللواء التاسع” التابع للجيش الوطني بإرسال دفعة جديدة من منتسبيه إلى قوات الجيش من أجل تعزيز الخطوط الأمامية في المعارك الدائرة ضد القوات الموالية لحكومة الوفاق بمحاور طرابلس، بالإضافة إلى عدد من الآليات المسلحة.

وشهدت محاور خلة الفرجان وعين زارة بجنوب طرابلس، الأربعاء، مواجهات عنيفة بين “القوات المسلحة” وقوات “الردع” التي يقودها الشيخ “عبدالرؤوف كاره”، ما أدى إلى تدمير 4 سيارات مسلحة تابعة للردع وتراجعهم من نقاط تمركزهم السابقة من عين زارة وخلة الفرجان.

وتشهد محاور الاشتباكات جنوبي العاصمة طرابلس ومنطقة العزيزية، اشتباكات عنيفة منذ أيام بين قوات الجيش الوطني وقوات حكومة الوفاق.

وتستمر هذه المواجهات للشهر السابع على التوالي منذ اعلان الجيش الوطني اطلاق عملية عسكرية للسيطرة على العاصمة طرابلس وتخليصها من الجماعات المسلحة والمتطرفة حسب ما أعلن عنه.

وفيما يلي صور للتعزيزات/

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