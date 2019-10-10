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أبرز ما جاء في الإيجاز الصحفي لعملية بركان الغضب

تم النشر منذُ دقيقة واحدة
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مصدر الخبر / بوابة افريقيا الاخبارية
بوابة افريقيا الاخبارية
مصدر الخبر / بوابة افريقيا الاخبارية

أفاد الناطق باسم قوات حكومة الوفاق، محمد قنونو، بأن قوات الوفاق تقدمت على طول خطوط الجبهة للمبادرة بالهجوم بعد ورود معلومات عن محاولة قوات الجيش الليبي اختراق طوق العاصمة.

وقال محمد قنونو، خلال الإيجاز الصحفي لعملية بركان الغضب ليوم الأربعاء المنشور عبر الصفحة الرسمية للمكتب الإعلامي على موقع “فيس بوك”، إن قوات الوفاق أسقطت طائرة حربية للجيش بمنطقة العزيزية، وأضاف أن طيران الوفاق استهدف رتلا تابعا للجيش الليبي في محور العزيزية ودمر آلياته، مؤكدا سيطرة قوات الوفاق على المنطقة من العزيزية إلى السبيعة.

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بوابة افريقيا الاخبارية

بوابة افريقيا الاخبارية

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