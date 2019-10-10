الانتهاء من صيانة المهبط الرئيسي بمطار بنينا

أخبار ليبيا24

أعلنت إدارة مطار بنينا الدولي في بنغازي اليوم الخميس عن الانتهاء من أعمال معالجة وصيانة المهبط الرئيسي بالمطار، مشيرة إلى أن استئناف حركة الملاحة الجوية ستستأنف صباحًا.

وتوجهت إدارة المطار بخالص الشكر والتقدير لكل من ساهم في هذا العمل وعلى رأسهم القيادة العامة للقوات المسلحة ومصلحة الطيران المدني وقسم السلامة الوطنية بالمطار.

كما وجهت الشكر لمهندسي مكتب صيانة المهابط والمنشآت ومكتب الأمن والسلامة بإدارة المطار وكل من شارك في هذا العمل.

وأكدت الإدارة أن حركة الملاحة الجوية ستعود صباح اليوم الخميس، وذلك بعد توقفها خلال يوم الأربعاء.

وكانت الإدارة قد أعلنت وقف حركة الملاحة الجوية بالمطار، وذلك لإجراء الصيانة العاجلة للتصدعات التي حدثت بشكل مفاجئ في مهبط الطائرات الرئيسي.

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