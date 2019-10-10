المسماري: سيطرنا على “العزيزية و”أولاد تليس” وقطعنا طريق استراتيجية

أعلن الناطق باسم القيادة العامة للجيش الوطني اللواء أحمد المسماري أن القوات المسلحة تسير بخطى ثابتة خلال اليومين الماضيين، حيث استطاعت السيطرة بشكل كامل على منطقة العزيزية، مؤكداً إن القوات ثبتت سيطرتها على منطقة أولاد تليس بالكامل، وأنها قطعت الطريق الوحيد الرابط بين مدينة غريان والعاصمة طرابلس.

ونفى اللواء المسماري، في مؤتمر صحفي، مساء الاربعاء، الأنباء المتداولة بشأن اسقاط طائرة تابعة لسلاح الجو بالجيش الوطني.

وجدد المسماري، التأكيد على أن مسرح عمليات القوات المسلحة الليبية في المنطقة الغربية يمتد من سرت شرقاً إلى زوراة غرباً، مشيراً إلى بدء تقلصه لصالح القوات المسلحة.

وأضاف “المسماري” إن سلاح الجو الليبي بات يفرض سيطرته حالياً على سائر الأجواء الليبية، وأن مقاتلات سلاح الجو جاهزة للتعامل مع أي تهديد أمني في الشرق أو الجنوب أو الشمال، مؤكداً إسقاط طائرات تصوير صغيرة في العزيزية.

وعلق المسماري على بدء تركيا عملية عسكرية في الأراضي السورية، أن إرسال أردوغان الإرهابيين إلى ليبيا يشكل خطرا كبيرا على مستقبل البلاد.

وأكد المسماري أن تركيا تقوم بغزو في سوريا وتقتحم أراضي عربية، مشيرا إلى أن أعدادا كبيرة من الإرهابيين تم إطلاق سراحهم من السجون وباتوا بأيدي الأتراك.

ونوه المسماري إلى إن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان قد يعمل على إرسال الإرهابيين المتواجدين في سوريا إلى ليبيا عبر موانئ ومطارات طرابلس ومصراتة وزوارة.

وشهدت محاور خلة الفرجان وعين زارة بجنوب طرابلس، الأربعاء، مواجهات عنيفة بين “القوات المسلحة” وقوات “الردع” التي يقودها الشيخ “عبدالرؤوف كاره”، ما أدى إلى تدمير 4 سيارات مسلحة تابعة للردع وتراجعهم من نقاط تمركزهم السابقة من عين زارة وخلة الفرجان.

وتشهد محاور الاشتباكات جنوبي العاصمة طرابلس ومنطقة العزيزية، اشتباكات عنيفة منذ أيام بين قوات الجيش الوطني وقوات حكومة الوفاق.

وتستمر هذه المواجهات للشهر السابع على التوالي منذ اعلان الجيش الوطني اطلاق عملية عسكرية للسيطرة على العاصمة طرابلس وتخليصها من الجماعات المسلحة والمتطرفة حسب ما أعلن عنه.

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