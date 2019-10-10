خارجية المؤقتة تدين العداون التركي على سوريا

أدانت وزارة الخارجية في الحكومة المؤقتة، العداون التركي على الأراضي السورية، والتوغل داخل الحدود سوريا الشمالية، واعتبرت التصعيد التركي انتهاكا خطيرا لكلفة القوانين والأعراف الدولية.

وأعلنت الخارجية في بيان لها حول التطورات التي تشهدها الأراضي السورية، رفضها للتوغل التركي، والذي سبقه التغول التركي داخل الأراضي الليبية ودعمها للجماعات الإرهابية.

ودعت وزارة الخارجية في الحكومة المؤقتة، الجامعة العربية ومجلس الأمن الدولي لتحمل مسؤولياتهما لضمان سلامة سوريا ووحدة أراضيها وأمن شعبها، وتدعوهما لعقد جلسة طارئة تناقش العدوان التركي وضرورة وقفه.

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