بلدية سرت تدعو بضرورة الإسراع لتسليم بتسليم الصكوك المصرفية

دعت لجنة التواصل الاجتماعي ببلدية سرت، كافة مندوبي المكونات الاجتماعية لقبائل سرت الإسراع بتسليم الصكوك المصرفية، لإدارة مصرف الجمهورية أبوهادي، اعتبارا من اليوم الخميس ، وأقصى موعد الأحد المقبل.

وطالبت البلدية، زبائن فرع مصرف الجمهورية أبوهادي، تسليم صكوكهم المصرفية للمندوبيين، لكى يتم تسليمهم السيولة النقدية لهم وبقيمة عالية.

وأهابت إدارة فرع مصرف الجمهورية، يوم الثامن من الشهر الجاري، كافة زبائن المصرف، تسليم الصكوك المصرفية لمندوبي المكونات الاجتماعية لقبائل سرت والمبادرة بتسليمها الي إدارة المصرف.

وأعلنت الإدارة المصرف، بأنها خصصت سيولة نقدية للأسر النازحة من خارج سرت، ودعت الأسر النازحة تسليم الصكوك، وأن استلام النقود سيتم يوم الأحد المقبل.

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