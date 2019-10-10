معرض الزنتان للكتاب والصور والمخطوطات القديمة يبدأ فعالياته اليوم

تشهد مدينة الزنتان، استعدادات لافتتاح معرض الزنتان للكتاب والصور والمخطوطات القديمة في دورته الثانية، والذي يستمر لمدة خمسة أيام، بدءًا من اليوم الخميس 10 إلى من 15 من شهر أكتوبر الجاري.

ويشرف على المعرض، الهيئة العامة للثقافة والجامعه المفتوحة وبرعاية وزارة التعليم بحكومة الوفاق وشركة المدار الجديد وشركة البصائر للخدمات الطبية وشركة مراسم الضيافة ومدرسة الميراد للتعليم الحديث وجامعه الزنتان، إضافة إلى ملتقي الأدباء والكُتّاب بالزنتان، تحت شعار “بالثقافة ننشر السلام وبالعلم نرتقي”.

وأفاد مراسل 218 في الزناتن، أن التوقعات تشير إلى مشاركة واسعة سيشهدها المعرض في دروته الثانية، لعدة دور نشر ومكتبات، والهيئة العامة العامة للثقافة ومؤسسات المجتمع المدني والجامعة المفتوحة، وجمعية الدعوة الإسلامية ومركز دراسات جهاد الليبيين، والهيئة العامة للصحافة ومكتبة القلم وملتقي الأدباء والكتاب بالزنتان ودار الشعب للنشر والإعلان ودار ليبيا المستقبل للنشر ومكتبة علاء الدين بمدينه درنة.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من قناة 218 الليبية