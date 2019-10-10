«البريقة»: المجلس الموازي حاول عرقلة تسديد رواتب العاملين في الوسطى والشرقية

أكدت شركة البريقة لتسويق النفط، «إحالة صكوك رواتب العاملين في المناطق الوسطى والشرقية إلى المصارف، رغم محاولات مجلس الإدارة الموازي غير الشرعي عرقلة ذلك».

وأحالت الإدارة المختصة داخل الشركة، صكوك وحوافظ مرتبات العاملين بالمناطق الوسطى والشرقية عن شهر سبتمبر للمصارف للبدء في إجراءات تحويل الرواتب، ومن المفترض أن يتلقون رواتبهم غدا، حسب بيان الشركة على صفحتها في موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، اليوم الخميس.

وصرح رئيس لجنة إدارة الشركة، عماد بن كورة، في هذا الصدد قائلا: «يظهر ما حدث للأسف أن مجلس الإدارة الموازي غير قادر على إدارة حتى الأمور الأساسية في الشركة، ولو لم نتكمن من إيجاد طريقة لحل المشكلة مصرفيا بشكل عاجل لكان زملائنا المستخدمين من غير الرواتب التي تمثل قوتتهم وقوت عائلاتهم». وحث بن كورة أعضاء المجلس الموازي على «التنحي جانباً والعدول عن المغالطات التي يرتكبونها لاستعادة النظام في الشركة».

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وفي 8 سبتمبر الجاري، صدر قرار يحمل ختم «المؤسسة الوطنية للنفط – بنغازي»، يقضي بإعادة تشكيل مجلس إدارة شركة البريقة، وبعداه بأيام قليلة، أصدرت المؤسسة الوطنية للنفط، بيانا دانت فيه المحاولات الرامية إلى تقسيم شركة البريقة التابعة لها، معربة عن رفضها قيام الحكومة الموقتة بتعيين مجلس إدارة موازٍ للشركة، وتعتبره «والعدم سواء».

كانت البعثة الأممية التابعة للأمم المتحدة، جددت تأكيدها، الأسبوع الماضي، أن مؤسسة النفط في طرابلس هي الجهة الشرعية الوحيدة التي يحق لها استيراد النفط الخام والمنتجات النفطية وتصديرها من وإلى ليبيا.

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