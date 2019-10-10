المسماري: سلاح الجو أسقط طائرة مسيرة .. ومخاوف من نقل إرهابيين إلى ليبيا

قال الناطق باسم القيادة العامة للقوات المسلحة، إن دفاعات الجيش الوطني أسقطت طائرة كانت تقوم بتصوير تحركات الجيش في العزيزية، نافيا ما أوردته وسائل إعلام للوفاق بشأن إسقاط طائرة حربية للجيش الأربعاء.

وأضاف المسماري في مؤتمر صحفي، أن سلاح الجو نفذ عدة ضربات ناجحة، مستهدفا عدة مواقع تتمركز فيها قوات الوفاق في محاور جنوب العاصمة.

وتعليقا على الغزو التركي للشمال السوري، قال المسماري، إن هذا التحرك ربما يساعد على هروب عناصر داعش من السجون السورية، معربا عن مخاوف من نقل الرئيس التركي رجب طيب أردوغان آلاف الإرهابيين من تنظيم داعش إلى ليبيا.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من موقع قناة ليبيا