«صحة الوفاق» تضع خطة لدعم 5 مراكز صحية

وضعت وزارة الصحة في حكومة الوفاق خطة لدعم خمسة مراكز رعاية صحية أولية في بلديات «القره بوللي، وجنزور، والبوانيس، ونالوت، والزنتان»، بالشراكة مع المؤسسة الألمانية للتعاون الدولي «GIZ».

وعقد اجتماع للمسؤولين في الجهتين، الإثنين الماضي؛ لمناقشة سبل تنفيذ خطة الدعم، التي تنفذ ضمن مشروع تعزيز الرعاية الصحية الأولية والمعدة من الهيئة الطبية الدولية بالتعاون مع الوزارة، حسب بيان على صفحتها في موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، اليوم الخميس.

ويهدف المشروع إلى تحسين جودة الخدمات وتحسين الوصول إلى الخدمة، ودعم المراكز الخمسة بالأدوية والمعدات والتدريب، وتطبيق نهج طب الأسرة في المراكز المختارة، وجعلها نماذج استرشادية؛ لتطبيقها في كل أنحاء ليبيا.

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وأطلقت «صحة الوفاق» في وقت سابق من العام الجاري خطة تهدف إلى دعم القطاع الصحي العام، واستعادة تشغيل المستشفيات بكامل قدرتها الاستيعابية، وتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين، وأيضًا تأهيل الفرق الطبية.

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