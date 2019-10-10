المسماري يحذر من إرسال أردوغان للارهابيين المتواجدين في سوريا إلى ليبيا

ليبيا – قال الناطق باسم الجيش اللواء أحمد المسماري إن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان قد يعمل على إرسال الإرهابيين المتواجدين في شمال سوريا إلى ليبيا عبر موانئ ومطارات طرابلس ومصراتة وزوارة.

المسماري أشار في مؤتمر صحفي عقده أمس الأربعاء من بنغازي تعليقاً على بدء تركيا عملية عسكرية في الأراضي السورية إلى أن إرسال أردوغان الإرهابيين إلى ليبيا يشكل خطراً كبيراً على مستقبل البلاد.

وأكد على أن تركيا تقوم بغزو في سوريا وتقتحم أراضي عربية، مشيراً إلى أن أعداد كبيرة من الإرهابيين تم إطلاق سراحهم من السجون وباتوا بأيدي الأتراك.

أما بشأن الأوضاع الميدانية في ليبيا نوّه أن قائد الجيش المشير خليفة حفتر يشرف بنفسه على كل كبيرة وصغيرة في هذه العمليات.

وأفاد أن القوات الجوية جاهزة دائماً لاستهداف أي تهديد أمني، موضحاً أن وحدات الجيش تتقدم للسيطرة على العزيزية فيما تجاوزت ضربات مدفعية المنطقة.

ولفت إلى أن القوات الجوية نفذت الأربعاء ضربات في جميع المحاور نافياً سقوط أي طائرة تابعة للقيادة العامة بينما أكد إسقاط طائرات تصوير صغيرة في العزيزية.

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