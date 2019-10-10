البريقة تسدد رواتب العاملين في المناطق الوسطى والشرقية

أعلنت شركة البريقة لتسويق النفط، إحالة صكوك رواتب العاملين في المناطق الوسطى والشرقية إلى المصارف بالمناطق المعنية، وذلك على الرغم من كافّة المحاولات التي قام بها ما وصفته بـ “مجلس الإدارة الموازي الغير شرعي” لعرقلة ذلك.

وقال المكتب الإعلامي للشركة، “قامت كلّ من الإدارة العامة للشؤون المالية، والإدارة العامة لتقنية المعلومات والاتصالات، وإدارة المراجعة الداخلية بالشركة بإحالة صكوك وحوافظ مرتبات العاملين بالمناطق الوسطى والشرقية عن شهر سبتمبر للمصارف للبدء في إجراءات تحويل الرواتب، ومن المفترض أن يتلقى العاملون رواتبهم بحلول يوم الخميس”.

وقد صرّح رئيس لجنة إدارة شركة البريقة لتسويق النفط عماد بن كورة في هذا الصدد قائلا: “يظهر ما حدث للأسف أن مجلس الإدارة الموازي غير قادر على إدارة حتى الأمور الأساسية في الشركة، ولو لم نتكمن من إيجاد طريقة لحل المشكلة مصرفيا بشكل عاجل لكان زملائنا المستخدمين من غير الرواتب التي تمثل قوتهم وقوت عائلاتهم، ونحن نحث أعضاء بما يسمى المجلس الموازي على التنحي جانباً والعدول عن المغالطات التي يرتكبونها لكي نتمكن من استعادة النظام في الشركة”، بحسب تعبيره.

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