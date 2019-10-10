انهاء أعمال رصف الطريق بالجانب الأيمن من شارع الوفاق في بلدية إجدابيا

العنوان_إجدابيا

نشر مكتب الإعلام ببلدية إجدابيا، صورا لشارع الوفاق بالمدينة، بعد انتهاء أعمال الرصف، والتى تشرف على تنفيذها شركة الهندسة الدولية .

وباشرت الشركة، أعمال الطلاء، بتخطيط الطريق بالعلامات المرورية، تحت إشراف مكتب المشروعات بديوان المجلس البلدي لبلدية إجدابيا .

هذا و تابع مدير المكتب المهندس غيث الشبل، اللحظات الأخيرة في تنفيذ هذا المشروع .

يشار أن المكتب يتابع، عددا من المشاريع التي تستهدف معالجة الهبوطات، وصيانة وترميم عدد من الطرق في المدينة ومشاريع أخرى تتعلق بالبنية التحتية، والتي أذِنت الحكومة الليبية المؤقتة بتنفيذها

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