استئناف العمل بمطار بنينا الدولي

أعلنت مصلحة المطارات التابعة للحكومة المؤقتة، اليوم الخميس، الانتهاء من صيانة التصدعات التي حدثت بشكل مفاجئ في مهبط الطائرات الرئيسي بمطار بنينا الدولي.

وأكد مكتب التوثيق الإعلامي بإدارة مطار بنينا الدولي، أنه تم صباح اليوم استئناف جميع رحلات الشركات العاملة في المطار.

أعلنت مصلحة المطارات التابعة للحكومة المؤقتة، اليوم الأربعاء، تعليق جميع الرحلات بمطار بنينا الدولي.

وكان مدير مكتب العلاقات والإعلام بمصلحة المطارات، أحمد الرطيل، قد أوضح في تصريح لـ “بوابة إفريقيا الإخبارية” أمس الأربعاء، أنه تم تعليق العمل بالمطار بسبب وجود مشكلة في المهبط، لافتا إلى أن الرحلات ستتوقف لإجراء الصيانة العاجلة للتصدعات التي حدثت بشكل مفاجئ في مهبط الطائرات الرئيسي.

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