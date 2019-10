“خارجية المؤقتة” تطالب الجامعة العربية والمجتمع الدولي بجلسة طارئة بشأن سوريا

المتوسط:

دعت وزارة الخارجية في الحكومة المؤقتة، الجامعة العربية ومجلس الأمن الدولي لتحمل مسؤولياتهما لضمان سلامة سوريا ووحدة أراضيها وأمن شعبها، وتدعوهما لعقد جلسة طارئة تناقش العدوان التركي وضرورة وقفه.

وأعلنت الخارجية في بيان لها حول التطورات التي تشهدها الأراضي السورية، رفضها للتوغل التركي، والذي سبقه التغول التركي داخل الأراضي الليبية ودعمها للجماعات الإرهابية.

واعتبرت الوزارة العداون التركي على الأراضي السورية، انتهاكا خطيرا لكافة القوانين والأعراف الدولية، ويهدد بحدوث مجازر ضد الإنسانية.

