المتوسط:

أعلنت إدارة مطار بنينا الدولي عودة حركة الملاحة الجوية بشكل تدريجي إلى الوضع الطبيعي بعد توقف دام لأكثر من خمسة عشر ساعة لإجراء أعمال الصيانة للمهبط .

وأوضحت الإدارة أنها أنهت أعمال معالجة و صيانة المهبط الرئيسي بالمطار، بالتعاون مع القيادة العامة للجيش ومصلحة الطيران المدني وقسم السلامة الوطنية بالمطار.

