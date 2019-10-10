عضو نواب طرابلس: ما تقوم به “الردع” ينم عن جهل مدقع وترهيب المجتمع بحجة الحفاظ على الآداب العامة

قالت عضو مجلس النواب المنعقد في طرابلس عن حي الأندلس، ربيعة أبو راس، إن ما قامت به قوة الردع داخل حدود بلدية حي الأندلس من مداهمة للمقهى والتعدي على حريات الناس وحرمتها وتشويه سمعتها وتحريض الرأي العام على الفتيات ووصفهم بعديمات الأخلاق والتربية من خلال صفحات التواصل الاجتماعي والتباهي بهذا الفعل الذي ينم عن جهل مدقع وترهيب المجتمع بحجة الحفاظ على الآداب العامة أمر مرفوض وغير مقبول.

وأضافت أبوراس، في تدوينة لها على موقع التواصل الاجتماعي “فيس بوك”: “لن نسمح بالتعدي على الأماكن العامة التي تتيح الفرصة للقاءات العامة والتي تمارس بكل احترام وأمام الجميع”.

وتابعت: “لم نكن نتوقع هذا التصرف غير المقبول وغير المبرر، من قوة الردع لم نتوقع من قوة الردع أن تسبب للأسرة الليبية مشكلة أخلاقية تلاحق الفتيات وأسرتهن وتشوه سمعتهن، فليبيا ليست في عهد الجاهلية”.

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