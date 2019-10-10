«الأرصاد»: سقوط أمطار في الشمال الشرقي والساحل الغربي

توقع المركز الوطني للأرصاد الجوية سقوط أمطار من حين لآخر على بعض مناطق شمال شرق ليبيا «الخليج، وبنغازي، والجبل الأخضر، وجالو، والواحات»، مع احتمال سقوط أمطار خفيفة الليلة وغدا على الساحل الغربي، قد تمتد إلى بعض مناطق سهل الجفارة والمرتفعات الجبلية.

وأظهرت النشرة الجوية الصادرة عن المركز، اليوم الخميس، تراوح درجات الحرارة القصوى على مناطق الشمال بين 23 و29 درجة مئوية، وترتفع نسبيا اليوم على مناطق أقصى الشرق «درنة، وطبرق ومناطق الجنوب الشرقي»، حيث تتراوح بين 33 و40 درجة مئوية.

رأس أجدير حتى سرت – سهل الجفارة – جبل نفوسة:

تكاثر السحب من حين لآخر على بعض المناطق، مع فرصة سقوط أمطار خفيفة ومتفرقة هذه الليلة وغدا، واحتمال ظهور ضباب على بعض المرتفعات الجبلية.

الرياح شمالية غربية إلى شمالية، خفيفة إلى معتدلة السرعة، بينما تتراوح درجات الحرارة القصوى بين 24 و29 درجة مئوية، ولا تتجاوز 23 درجة مئوية على المناطق الجبلية.

الخليج – سهل بنغازي حتى أمساعد – الواحات – مراده:

السماء مغطاة جزئيا بالسحب، مع سقوط أمطار متفرقة تصحبها سحب رعدية أحيانا.

وتكون الرياح جنوبية شرقية إلى جنوبية غربية، معتدلة السرعة، تتحول تدريجيا ظهر اليوم إلى شمالية غربية ثم شمالية شرقية، وتتراوح درجات الحرارة القصوى بين 23 و28 درجة مئوية، وبين 30 و35 درجة مئوية على طبرق وجالو والجغبوب.

الجفرة – سبها – غات – غدامس – الحمادة:

السماء صافية إلى قليلة السحب، تتكاثر أحيانا اليوم على مناطق «الجفرة – الفقهاء» وأقصى الجنوب، الرياح شمالية غربية إلى شمالية، خفيفة السرعة، بينما تتراوح درجات الحرارة القصوى بين 28 و33 درجة مئوية.

الكفرة – السرير – تازربو:

السماء صافية إلى قليلة السحب، والرياح جنوبية شرقية إلى شمالية شرقية، معتدلة إلى نشطة أحيانا، تتسبب في إثارة الأتربة والرمال على الكفرة، وتكون شمالية غربية على السرير وتازربو، سرعتها بين الخفيفة والمعتدلة، بينما تتراوح درجات الحرارة القصوى بين 36 و40 درجة مئوية.

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