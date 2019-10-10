تلاعب أجبر “مالية الوفاق” على تحذير مُراقبي السفارات

كشف مصدر بوزارة المالية التابعة لحكومة الوفاق في تصريحات لـ 218 خلفية إصدار الوزارة تحذيرا للمراقبين الماليين ومساعدين في السفارات والقنصليات والبعثات الدبلوماسية من محاولات التلاعب والتصرف في الأرصدة التابع لها في الخارج.

وقال المصدر إن بعض المراقبين حاولوا التصرف في بعض الأموال نتيجة تأخر المرتبات خلال الأشهر الماضية موضحا أن الأمر يشمل نحو 90% من السفارات ما دفع وزارة المالية لإصدار الكتاب.

وشددت الوزارة في كتابها الصادر أمس على أنها ستقوم بمحاسبة المسؤولين على محاولات التلاعب حسب القوانين والتشريعات، موضحة في الوقت ذاته أن هذه العمليات تعد انتهاكا صريحا للمال العام.

وطالبت الوزارة المراقبين الماليين في الخارج بالإبلاغ عن المخالفات لتتمكن من استدراك الأمر مشددة على أنها ستحيل كل المتورطين للتحقيق وإيقافهم عن العمل.

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