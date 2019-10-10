رغم التقدمات الكبيرة التي تحققها يوميًا .. قوات البركان تزعم محاصرة قوات الجيش وتجبرهم على الاستسلام

أخبار ليبيا 24 – متابعات

نفى المسؤول الإعلامي للواء 73 مشاة التابع لقوات الجيش، المنذر الخرطوش، تراجع الوحدات العسكرية عن النقاط الجديدة التي وصلت إليها.

الخرطوش أشار ، في تصريحات صحفية اليوم الخميس، إلى وجود حالة من التكتم الإعلامي من القيادة العامة خلال سير العمليات.

وكانت الكتيبة 155 مشاة التابعة لقوات الجيش، أعلنت أمس الأربعاء، دحر قوات الوفاق في محور عين زارة، مؤكدة أنها كبدتها خسائر فادحة.

وأضافت الكتيبة، في بيانٍ لمكتبها الإعلامي، “حاولت قوات الوفاق المعترف بها دوليًا الهجوم على دفاعات القوات المسلحة في عين زارة، وكالعادة طوال 6 أشهر من المعارك في هذا المحور، لم تتمكن هده المجموعات الإرهابية المدعومة من التقدم شبرًا واحد على الأرض تجر أذيال المهانة و الخيبة والانهزام”.

وعلى الجانب الآخر، قالت عملية بركان الغضب التابعة لقوات الوفاق إن قواتها تقدمت على طول خطوط الجبهة بعد ورود معلومات عن قيادة “المرتزقة” لمحاولة اختراق طوق العاصمة.

وأضافت، أن قواتها بادرت بالهجوم، وصعقت “مرتزقة فاغنر”، وأجبرتهم على التراجع تاركين خلفهم جثت قتلاهم.

وتزعم قوات الوفاق أنها قتلت خلال معارك اليوم الأربعاء مرتزقة روس في محور العزيزية.

وجاءت هذه المزاعم في ظل استمرار القتال العنيف بين الجيش الوطني وقوات الوفاق في محور طريق المطار وغريان، وتأكيد الجيش الوطني على إحراز تقدم كبير أثناء الاشتباكات.

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