القائم بأعمال السفارة البريطانية : يجب التركيز على إنهاء العنف

أعلنت الدبلوماسية البريطانية، أنها تركز على العمل مع بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا على إنهاء العنف والحرب المؤثرة على عامة الليبيين.

وأوضح القائم بأعمال سفارة المملكة المتحدة لدى ليبيا، نيكولاس هوبتون، أنه سيركز على شق طريق نحو استقرار أكبر في البلاد، وبناء الثقة في المؤسسات العامة، وحق الليبيين في تقرير مصيرهم، والعدل في تقسيم ثروات بلادهم، وهو ما يجب الاتفاق عليه بين كل الليبيين، مضيفا في تدوينة على موقع الخارجية البريطانية، أنه سيركز على تحسين الحياة اليومية لليبيين، وإيجاد طريقة لتحسين مستوى الخدمات.

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