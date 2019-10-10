باشاآغا يبحث مع الحلو الأوضاع الإنسانية داخل العاصمة طرابلس

ليبيا – بحث عضو مجلس النواب المقاطع عن مدينة مصراتة ووزير داخلية الوفاق فتحي باشاآغا أمس الأربعاء مع نائب رئيس بعثة الأمم المتحدة لدى ليبيا للشؤون الإنسانية يعقوب الحلو الأوضاع الإنسانية داخل العاصمة طرابلس نتيجة ما وصفها بـ” الحرب الدائرة جنوب العاصمة طرابلس “.

الإجتماع إستعرض بحسب المكتب الإعلامي لداخلية الوفاق أوضاع المهاجرين غير الشرعيين في ليبيا والمشاكل التي تعانيها ليبيا جراء هذا الملف الذي يعد مصدر قلق للعالم أجمع عامة ولدولة ليبيا خاصة.

كما تطرق الإجتماع إلى عدد من المواضيع التي تهم وزارة الداخلية وبعثة الأمم المتحدة لدى ليبيا للشؤون الإنسانية.

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